西嶼合界永成古厝 成為新興秘密景點

位在西嶼合界的永成古厝群，成為新興祕密景點。（記者劉禹慶攝）

2018-10-01 13:20

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近年來澎湖掀起一股秘境風！包括天堂路、八卦道、海中小屋及波浪堤等，新近又出現新秘境，位在西嶼合界村落的永成古厝群，雖然年久失修，已現殘破景象，但傳統老〈加石字旁〉古〈加石字旁〉石厝、穿堂等，還是相當吸引人。

永成古厝是位於合界社區的三落古厝，最鼎盛的時期有3排、8間、4櫸頭，共48隔間。先祖是清朝'乾隆年間來自金門，是第五房的楊姓落腳於合界，後來一名子孫與鄰村莊姓富商結親，在娘家資助下建造2艘載貨的三桅帆船，名為「永安號」、「永發號」，往來台灣福建沿海載運貨物與建材，就是俗稱的透西船。

由於楊家子孫勤奮，家境日漸富裕，子孫繁衍成群 約1640年代時期有一百多人共同生活，建築具有規模的宗族古厝群。，並開立「永成號」柑仔店做雜貨生意，其富裕情形遠近皆知，在合界村自成，稱之「永成」小聚落。但隨著後來兩艘貨輪，一被海盜劫掠，一觸礁沉沒，漸漸沒落。

50年代末期，8房後人遷移至台灣，富麗堂皇的宅屋因無人照顧漸漸荒蕪，雖然2009年在地方有心人士爭取文建會補助，掃除了髒亂，修復老〈加石字旁〉古〈加石字旁〉牆，但是整體結構細部還是欠缺經費維修，就如同其他老房子一樣，隨著時間的堆積而慢慢頹圮，房舍後方可看見一整排的老〈加石字旁〉古〈加石字旁〉石牆，擋住了強勁的東北風。牆上共留了3個窗口，方便看顧船隻，觀察潮汐。