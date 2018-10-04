天天吃好料》嘉義三雅火雞肉飯 70年老店滋味

嘉義市三雅嘉義火雞肉飯的火雞肉飯。（記者林宜樟攝）

2018-10-04 08:48

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義市三雅嘉義火雞肉飯位於嘉義火車站前，雖然招牌寫「正老牌50年老店」，實際上從日治時代開始經營已經超過70年，更特別的是第三代的柯姓兄弟每年5月「換班」，一人經營一年，醬汁、口味各有獨特之處，招牌的火雞肉飯灑上香噴噴的油蔥酥，簡單的美味讓人一碗接一碗。

三雅嘉義火雞肉飯創店於1942年，早期開店時從早上6點到晚上12點，讓客人從早餐到宵夜都可享用，因此菜單從飯、麵、粥到快炒，熱湯、小菜一應俱全，多達50多種料理，是許多人都吃過的老店。

第三代接手經營後，兄弟各有理念，協調後一人經營一年，各有各的口味，現在（2018年5月至2019年4月）的負責人是柯甯祐，開業時間是早上9點到晚上9點，店家將煮熟的大隻火雞直接擺在店內分切，許多客人看到熱騰騰又冒著煙的火雞端出來，都驚呼「這麼大一隻」。

日本背包客萩原駿介來到嘉義享用特色美食，他說「白飯好吃，配上火雞肉和醬汁更好吃」，一小碗不夠還吃兩碗；陳姓客人也說，火雞肉軟嫩又有嚼勁，淋上醬汁和油蔥酥，簡單的搭配就很美味。

柯甯祐說，老店特色是老滷汁，原料是嘉義老店生產的醬油，除火雞肉飯，排骨飯也是熱銷商品，他們的排骨製作過程繁複，先切片後，要用力搥打排骨肉，目的是把肉筋打散，沾粉後再油炸，最後才浸在滷汁內，如此一來肉汁可保留，而排骨肉因搥打過後吃起來軟嫩，口感更佳。

三雅老闆娘江莉莉很好客，許多友人都會來此聚餐，常招待限量的火雞尾椎等特殊料理；客人李淑芬說，來往的遊客來嘉義，只要走出火車站，走路不用三分鐘就可享受到嘉義的特色火雞肉飯，真的很方便。

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