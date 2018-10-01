淡水環境藝術節 熱鬧踩街、素人演出環境劇場

淡水環境藝術節因應年底通車的淡海輕軌，主題為輕軌啟航。（記者陳心瑜攝）

2018-10-01 12:39

〔記者陳心瑜／新北報導〕以素人、在地藝術為號召的淡水環境藝術節將於10月6日至14日登場，10月6日由在地中小學、社團和社區約1300人在淡水老街踩街，10月13、14日則是素人演員演出淡水歷史故事「五虎崗奇幻之旅」，為地方年度盛會。由於淡海輕軌年底通車，今年的淡水環境藝術節也將主題訂為「淡海輕軌啟航 為愛飛翔」，天生國小學童也將打扮成輕軌列車上幾米所彩繪的女孩踩街。

淡水區長巫宗仁說，淡水環境藝術節已經邁入第10年，訴求在地民眾參與，不僅淡水的小學生至大學生都投入踩街，長者社團也自製踩街道具、戲服，將淡水人緊緊凝聚在一起。

淡水環境藝術節的重頭戲是大型史詩劇場，今年的劇碼「五虎崗奇幻之慮」重現海賊王蔡牽、八庄大道公傳說以及西仔反‧馬偕之愛等三個淡水歷史篇章，將近兩百位沒有經過劇場背景的民眾，請到資深歌仔戲導演蔣建元帶領與排練，將一連兩晚帶觀眾遊歷淡水千年歷史。

環境劇場有一位85歲的阿嬤蔣吳香已經連續十年演出淡水環境劇場，從未缺席，不過飾演的角色從打打殺殺的清兵，到現在晉升成為飾演符合自己年齡的阿嬤角色，蔣吳香覺得環境劇場很有意義，能夠向後輩以及更多人講述淡水珍貴的歷史，會繼續演下去。

淡水區公所預告，10月6日2點到4點踩街現場，於觀潮廣場有彩繪面具的DIY體驗，至官方粉絲團「淡水環境藝術」按讚、填問卷就有機會索取面具DIY踩街同樂，限量500份。10月13、14日晚間7點於淡水觀潮廣場則有環境劇場。活動細節可至http://www.culture.ntpc.gov.tw/查詢或洽02-26221020轉7731羅先生。