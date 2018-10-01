人氣回流！ 故宮南院光雕秀浪漫破表

故宮南院光雕秀浪漫指數破表。（圖由故宮南院提供）

2018-10-01 12:43

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕愈夜愈美麗！國立故宮博物院南部院區日前推出令人目不暇給的夜間光雕秀後，人氣明顯回流，上個週末假日停車場重現一位難求熱況，網路更流傳許多精彩光雕秀美照，吸引不少人前來朝聖。

故宮南院為迎接故宮院慶，9月26日起至11月4日的每週二至週日晚上6至9點推出光雕藝術展演，有長達200公尺的靜態光束璀璨黑夜，搭配南院主場館水墨意境特色建築與水月爭輝。

南院指出，光雕秀是與承辦2017國慶光雕、101跨年煙火等優秀團隊合作，透過音樂及光學設計，細膩呈現故宮南院的建築美學，而除了靜態的光雕藝術，還有動態聲光秀，時間為週二至週日晚上6點20分、6點40分、7點、7點20分、8點、8點20分及8點40分。

南院表示，停車場免收費優惠至今年底，建議開車民眾可由故宮大道大門入園停放南側停車場後步行至臨水廣場欣賞光雕演出及品嚐異國美食，另10月6日至11月4日則延長開館時間至晚上7點。

臉書社群網站「嘉義之美」最近也陸續有人上傳浪漫破表的南院光雕秀照片，令人嘆為觀止，有人笑說看了美不勝收的光雕秀照片後趕去朝聖體驗，意猶未盡連看3場，拍了數百張美照，結果回家後光選看照片都快凸眼了。

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