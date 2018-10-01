國慶晚會9日宜蘭登場 老、中、青三代歌手HIGH整夜

國慶晚會預計10月9日在宜蘭登場，立法院長蘇嘉全（左5起）、宜蘭縣代理縣長陳金德、立委陳歐珀等人為活動宣傳。（記者張議晨攝）

2018-10-01 12:26

［記者張議晨／宜蘭報導］今年國慶晚會將在10月9日於宜蘭運動公園田徑場登場，以「藝氣風發．台灣共好」為主題，邀請影、歌星表演，展現宜蘭在地文化特色，明起在全縣戶政事務所開放索票，領完為止。

國慶晚會早期專為僑胞舉辦，去年首度走出台北市移師台中市，今年宜蘭擔任地主，負責接待13000名海外僑胞。國慶籌備會主委蘇嘉全、僑委會副委員長高建智及宜蘭縣代理縣長陳金德，今為國慶晚會活動揭幕宣傳。

蘇嘉全指出，宜蘭為文化之都，今年以「藝氣風發．台灣共好」為主題，除海外僑胞外，也讓國內民眾參與其中，共同迎接雙十國慶的來臨。

他表示，這次晚會有族群融合、歸來最後海內外聚在一起，當晚會有族群歌曲鋪陳，也有長輩喜愛的歌仔戲，也有王夢麟、鄭怡等民歌手，最後年輕一輩的朱俐靜等歌手，宛如「時光隧道」般呈現出來。

晚會內容多元，有瑪嘎巴嗨文化藝術團與DJRayRay暖場登台，開場團隊則由宜蘭在地蘭陽舞蹈團擔綱。

縣府說，正式演出以樂章述說台灣故事為概念，還有寶島歌王葉啟田帶來神曲「愛拚才會贏」，民歌天王王夢麟、鄭怡還會共譜經典民歌；另外，歌仔戲國寶陳亞蘭將與50名演員，演出歌仔戲《嘉慶君遊台灣》。

縣府表示，除台語老歌、民歌及戲曲舞蹈外，還安排鼓鼓、蕭秉治及金曲最佳新人茄子蛋等，老、中、青三代串聯，讓觀眾聽得如癡如醉。

國慶晚會預計10月9日下午5點開放進場，明起上午9時全縣戶政事務所開放索票，每人限索2張，領完為止。

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