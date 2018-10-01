潭子國中快閃舞台 提供師生表演空間

2018-10-01 12:17

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭子國中在校園布置快閃舞台，讓有表演欲的師生可以上台發揮所長，教師節時，校長蔡玉玲即和學生一起合奏薩克斯風，並壓軸獻唱「陽光和小雨」，感謝老師平常對學生的付出與照顧，學生也藉機大喊「老師我愛您」，令教師非常開心及感動，校園洋溢溫馨和諧的氣氛。

潭子國中管樂團幾乎年年拿下全國音樂比賽中的特優，是全國音樂比賽的常勝軍。校長蔡玉玲上任後，為了向學生學習，活到老、學到老，也加入「中興star」樂團，報名學習薩克斯風，1年多來進步神速。

最近潭子國中在校園設置快閃舞台，下課時間開放師生上台表演。教師節時，學生即透過快閃舞台向老師奉茶，高喊「老師我愛你」，讓老師倍覺窩心。

潭子國中校長蔡玉玲更與學生一起演奏薩克斯風，展現學習成果，吹薩克斯風的功力，令學生刮目相看，她並在最後上台獻唱「陽光和小雨」，感謝學校老師對學生的用心付出，台下教師則邊喝咖啡邊欣賞校長及學生演出，氣氛和樂。

除了在學校表演，蔡玉玲並跟著「中興star」樂團，於9月30日晚上參與「台中薩克斯風聯合音樂會」，與其他薩克斯風樂團一起表演。蔡玉玲說，為了正式登台表演，表演前天天苦練，進步神速，當10個樂團約160人一起站在台上吹奏薩克風時，連自己也很感動，該場表演盈餘並將全數捐給惠明學校等弱勢做公益。