台大教授再請願 怒斥政治滲入校園

針對台大校長遴選爭議，台大榮譽教授賀德芬（中）1日舉行記者會說明，並提出訴求。（記者方賓照攝）

2018-10-01 12:16

〔記者吳柏軒／台北報導〕不願台灣大學校長遴選案淪為「黑幫喬事」，台灣大學名譽教授賀德芬、陳振陽等，今延續追加請願書，要求教育部撤回17日給台大公文，呼籲台大校長遴選應從頭重啟，才符合法部務、監察院等調查與糾正。

另，賀德芬等今也出示一份台大自主聯盟的小冊子，上頭引用錯誤法律見解，甚至假造台北高等行政法院裁定書文句，賀德芬說，該文件是由學生提供，並是在中文系大一必修課上發放，開課老師是中文系陳昭瑛，質疑其在課堂傳授不實資訊，更違背師道等。

賀德芬舉例，該冊子中指台大非教育部下屬，引台灣高等行政法院裁決書來佐證，但經查，北高行根本沒有台大不是教育部下屬的話，痛斥小冊子散播謊言；其中也提：利益迴避不是重大瑕疵等，呈現對法律不尊重，讓人憤怒！

記者致電陳昭瑛辦公室，但無人接聽，尚未取得其回應。

台大名譽教授陳振陽則指出，台大在學術倫理爭議、校長遴選等程序，如今皆表現出「毫無自治能力」，如面對先前稱爭議論文非正式發表而不查，遴委會也無視校長被推薦人資料表造假，再提民間企業都強調誠信正直守法，台大不需要不誠實、不守法的人當校長。

台灣北社社長李川信說，教育部長葉俊榮上任後，想和緩溝通解決台大案，但如今雙方都不接受，指出教育部應更有權力及義務，快速處理台大遴選爭端，點出台大現行代理校長郭大維沒有尊重代理職權，將一級主管調動，呼籲教部有權撤換，找客觀公正人士來代理，並重組台大遴委會，才能加快解決事件。

記者致電台大主任秘書李心予手機，但並未接通，尚未取得台大回應。

賀德芬也說，葉俊榮9月17日公文，要台大重最後一個遴選階段重啟，此公文是不顧法務部先前提供給教部的專業法律見解，也忽視監察院日前糾正案，處理方式至今也沒有任何一方可以接受，也為了避免教部拖延，決定再度增加請願書訴求，要求廢止或修正17日公文，廢止郭大維的代理，重新組台大校長遴委會，從頭重新遴選。

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