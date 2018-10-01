台東戒酒馬拉松第八年 戒酒達人們的故事集結成冊

台東縣衛生局將戒酒達人們的故事集結成冊，並將第一本故事書送給縣長黃健庭（右二）與夫人陳怜燕（左二）。（記者王秀亭攝）

2018-10-01 12:05

［記者王秀亭／台東報導］台東縣政府連辦8年戒酒馬拉松，每年都有感動人的戒酒故事，終於在今年集結10名戒酒達人的故事成冊，台東縣衛生局保健科長林秋菊表示，意在紀錄8年來的歷程，更想激勵更多有意戒酒的民眾。

「米酒不好喝，只想快灌醉自己，因為缺乏面對問題的勇氣。」戒酒達人蔣孝偉回憶，年輕時用喝酒逃避問題，喝到親友都遠離，直到生病就醫，才決定戒酒，過程中飽受初期戒斷症狀之苦，藉著「劃日曆」成功達標，現在的生活更有目標，左鄰右舍受其故事啟發，也都不想再喝了。

林秋菊說，每年參與戒酒馬拉松的民眾都會發給戒酒日誌，幫助民眾檢討、整理過程中的心情，發現其中有許多動人的故事，從第二年起就想集結成冊，但能完整分享戒酒故事的達人們有限，終於在今年選出10人，編纂成「因為愛，我要戒酒」台東的戒酒故事。

林秋菊指出，8年來最常聽到民眾反應親友太熱情邀酒，戒酒很難成功，但8年來共2856人報名參加戒酒，停酒達4個月以上的有1951人，今年就有444人，是歷年之最，透過集結成冊的故事，不僅為達人們留下這段歷程，更要證明下定決心，就能遠離酒精，以激勵有意願戒酒，卻找不到方式、方向的民眾。

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