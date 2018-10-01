高鐵接駁車停駛？ 南市府：可能名稱改變但絕不停駛

2018-10-01 12:18

〔記者蔡文居／台南報導〕針對外傳台南高鐵接駁車要停駛一事，台南市議員王家貞今天邀請高鐵台南站、興南公司及市府交通局等單位召開記者會，高鐵公司澄清這兩條路線持續經營中，公司從未對外說要停駛，網路傳言不知從何而來。

市府交通局表示，高鐵接駁車兩條路線，市府線每月乘客5萬人，奇美線2萬5000人，市府的立場是絕不會漠視，目前高鐵公司對「聯合行銷」政策有在調整，市府也積極協商洽談，目前傾向與高鐵公司共同合作，不管如何都會維持路線行駛。而市長上個月也北上與交通部長溝通過，市民不用擔心，未來也許路線會用別的名稱，但路線會持續維持下去，絕不會停駛。

高鐵台南站表示，目前接駁線是採「聯合行銷」方式，每年依合約補助，自高鐵台南站開站以來已11年，該公司每次合約到期都會審視經營狀況。由於接駁是政府應辦事項，但11年來都由高鐵公司出錢培養客源，目前在檢討是否持續進行「聯合行銷」方案，而非要停駛。即使未來補助減少，路線也在那邊，如有變化也會跟政府磋商，改由政府接手或合作經營，或採收費方式，但絕不會停駛，高鐵公司也無權停駛。

興南公司表示，接駁車與高鐵「聯合行銷」政策採一年一簽，奇美線合約到明年2月28日，市府線則是明年6月30日止。