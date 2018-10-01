葉俊榮喊出教育願景2030 英語教學短期可善用彈性課程

2018-10-01 12:07

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮今天首度赴立法院教育委員會進行業務報告，提出教育願景2030，強調台灣有活躍多元的自然景觀，具有生物多樣性，豐富的文化底蘊，且重視族群共融，均是散布台灣四處的寶貴資源，特別是人民具有思辯和反思能力正是撐起台灣的力量，因此教育有必要進行實質鬆綁，讓自然和人文資源活化，正向面對使台灣增加國際競爭力，勇敢面對國際挑戰。

立委張廖萬堅質詢時表示，台灣明年要成為雙語國家，行政院長賴清德指示要鬆綁相關法規。93年限制幼兒園不能用分科方式、要用統整方式學英文，在邁進雙語國家之路，不一定是課綱才修過，就要10年之後再來做，這中間要有各種積極作為來推動英語教育。

立委吳思瑤質詢時指出，提升台灣競爭力，邁向雙語國家，教育是重中之重，從扁到馬，都提出要將英語列官方語言，卻沒有落實執行，賴揆指示鬆綁幼兒園教英文，國教署已啟動最適初學年齡研究，對於目前的就業服務法和幼兒園教保服務準則相關規定，教育部研議修法方向都提出來了，國小中高年級英語教學時數增加到每週三節，12年國教新課綱明年上路，課綱使用一輪10年，10年內要延伸到小一，教育部玩真的，就要在明年預算中反映。立委黃國書質詢時表示，政院宣布明年要打造雙語國家，幼兒園鬆綁教英語，明年會不會上路？

葉俊榮強調，打造雙語國家，要重視英語教育和整體環境，焦點不只是集中在英文課，有很多種方法可以推動，教育端有完整和決心提出規劃，現在不是何時實施的問題，目前鼓勵用體驗方式融入英文，可以滾動調整，但推動英語教育不是只看正式課程，做法有各種彈性，也不一定要配合課綱在10年後才要做，事實上為配合明年以素養為中心的12年國教課綱，就有多元的可能性。

國教署代署長許麗娟答詢時表示，課綱預計用10年，明年新課綱上路之後，就會啟動課綱開始檢討修正。之後受訪時補充說明，因應12年國教新課綱明年上路，已在研究各種運用彈性課程的教學模組，彈性課程著重於主題式和統整式的教學，亦包括以英文為工具進行的主題探究彈性課程。