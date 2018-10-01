檔案管理成效競賽 彰化縣府連8年獲獎

2018-10-01 11:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕傲視全國！每年由國家發展委員會檔案管理局舉辦，全國各機關檔案管理成效競賽評比，彰化縣8年前首度參賽，年年獲獎，累計至今共15個機關獲獎，全縣8個地政事務所今年更寫下完勝紀錄，致勝關鍵在於全國獨創由曾獲獎單位擔任種籽教師，納入「輔導小組」成員，經驗傳授得獎秘笈。

這項競賽今年邁入第16屆，每年從全國300多個參獎單位、100多位檔管人員評比遴選，團體「金檔獎」與個人「金質獎」。

彰化縣每年推薦1到2個單位代表參賽，8年來自參賽起，共計15個機關獲獎，其中，全縣8個地政事務所均全數獲得「金檔獎」肯定，此項完勝紀錄，以及縣府獲獎總數量，均為各縣市之冠。

國家發展委員會檔案管理局副局長陳海雄與縣府秘書長賴振溝今天頒獎表揚輔導小組成員和5位推動有功單位的人員代表，以及15個「金檔獎」獲獎單位。

賴振溝形容檔案管理就像政府內部「看不見的建設」，他說，縣府每年約有35萬件的檔案產生，逐年不斷增加，妥善的檔案管理，可讓公務員迅速了解各項公務的來龍去脈、歷史軌跡，提高工作效率，同時經由網路通訊科技，讓民眾從公部門建立檔案寶庫，更了解施政內容，「檔案收藏管理好比1棵大樹，是施政的根基。」

行政處長詹娟娟說，縣府每年只推1到2個單位參賽，被推上就是獲獎保證，之敢保證獲獎，在於只要曾得獎單位或人員，都會邀請納入成輔導小組生力軍，把獲獎經驗傳授給參賽單位或人員。

好比說，各地政所開發軟體「地政e點通」APP，提供民眾線上申辦地籍、地界相關資料，輔導小組經驗傳承地政所，提高建置效率秘笈；好比說，要善用地籍圖資系統及衛星導航儀器等現代科技，也可透過研究日治時期遺留的地籍圖冊，或是下鄉訪視、拜訪地方耆老等等，「有人帶，總比自我摸索來得好！」

今年由二林地政和社頭戶政勇奪「金檔獎」，累計15個獲獎單位則是和美地政、彰化地政、員林地政、鹿港地政、北斗地政、田中地政、溪湖地政、二林地政、福興戶政、和美戶政、秀水戶政、溪湖戶政、社頭戶政、彰化縣警察局、彰化縣消防局等。

金質獎得獎人員為縣府地政處陳春木、地政處黃麗卿、和美地政謝綉滿、北斗地政陳宣志、彰化地政葉輝群、田中地政籃銘峯、員林地政蔡亞侑、溪湖地政賴詩涵、彰化縣消防局林苑沙、秀水國中陳鳳霖、和美戶政鐘菁霞、秀水戶政詹琇茹、溪湖戶政楊家誠共13人。

5位推動有功單位人員，除了詹娟娟之外，另有地政處長劉坤松、警察局長林順家、消防局長李永福、民政副處長邱錦模。