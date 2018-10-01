北農歐洲考察爭議 林聰賢：應主動跟社會大眾說明

2018-10-01 10:26

〔記者吳欣恬／台北報導〕台北農產運銷公司總經理吳音寧明（2）日將率領董事會成員前往歐洲展開12天參訪，遭批多為觀光行程，包括羅浮宮、紅燈區等。農委會主委林聰賢今在立院被問及此事時表示，如果大家覺得行程跟業務推動沒有關係，北農應該主動要跟社會大眾說明。

立法院經濟委員會今日邀請農委會進行業務報告，會前林聰賢接受媒體訪問。林聰賢指出，農委會只會關心北農有關全國農產品拍賣過程及對農民福利的要求等，其他事情應該都屬於北農公司治理的事情，會請農委會公股董事特別去關心，請他們注意社會觀感不好的事情。

林聰賢說，就他了解，北農歷屆每年都有類似的出國行程，但「農委會主委怎麼會去關心一個北農公司的出國行程？那我全國農漁會是不是都要管？」林聰賢強調，農委會關心的是北農有關農產品交易秩序以及對農民的權益促進。

媒體問及北農出國參訪應該誰要來關心？林聰賢回應，公司治理要問董事長，或實質監督的市政府以及市議會，「他沒有用到我們農委會補助的錢，怎麼去監督呢？」

林聰賢也提到，一個公司的董監事或員工要出去考察，如果是用公司的錢，應該去對公司比較有幫助的地方，但並不清楚他北農預算編的是員工福利還是真正實質的考察，不會去看那麼細的東西。但他否認此行是吳音寧的畢業旅行。