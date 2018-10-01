中颱康芮威力增強風圈擴大 週五最接近台灣

中度颱風「康芮」持續發展，暴風圈也擴大，從雲圖上颱風眼隱約可見。（中央氣象局）

2018-10-01 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕中度颱風「康芮」持續發展，暴風半徑已擴大至200公里，未來強度以及暴風圈都有再增加的趨勢，是否接近台灣，週三（3日）動向是關鍵。

根據最新氣象資料顯示，第25號颱風康芮昨下午增強為中颱後，威力持續提升，目前中心氣壓948百帕，中心位置在北緯15.6度、東經135.8度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1720公里的海面上，七級風暴風半徑從180公里擴大至200公里，十級風暴風也由半徑60公里擴大至80，以每小時16公里速度，向西北移動。

氣象局最新預測認為康芮轉強颱機率不高，不過強度仍有機會達到中度颱風上限，由於康芮未來將進入日前潭美颱風所經區域，海溫不利發展，預測週五最接近台灣時，強度有減弱的可能性。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，最新歐洲系集模式之50次模擬路徑顯示，康芮從通過台灣南側到琉球南方海域北轉機會都有，多數系集趨向在琉球一帶；吳德榮強調，康芮近台時間尚有4天，以目前氣象預報能力，誤差達3、400公里左右，還無法做明確判斷，需持續觀察。