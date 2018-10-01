台大校長遴選爭議 葉俊榮：教育部答辯書已送出

2018-10-01 09:34

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部退回台大校長遴選結果，要求重啟遴選，台大拒重選且提告教育部，由行政院訴願會審議中。教育部長葉俊榮今天受訪時再度向台大和台大校長遴選委員會喊話，希望台大校長遴選委員會能開會重新投票，透過程序補正給社會完整的回應，也說明教育部的答辯書已送出。

台大校長遴選委員會選出台大教授管中閔為當選人，卻存有未揭露管中閔擔任台灣大獨董、薪酬委員和審計委員3職，遴選委員蔡明興為台灣大獨董，未利益迴避等重大瑕疵，侵害其他校長候選人的公平選舉利益，教育部因此將校長人事案退回台大校長遴選委員會要求重選，監察院日前也就此提出糾正案。

葉俊榮表示，教育部今年5月行文台大要求重啟遴選，但從何開始不夠明確，他上任教育部長之後，與遴選委員和各界溝通後，將重啟遴選具體化成遴委會的最後一次開會重新投票，讓整件事具體可行，遴委會或需要時間長考，但遴委會不管有何態度，也是要透過開會來處理，希望遴委會獨立行使職權，多做實質討論。

葉俊榮表示，一個大學尤其是台大身為高教旗艦，應該有能力自主辦好大學校長遴選，對於過程中衍生的程序爭議，是否有能力處理爭議，應透過程序補正，由遴委會自主處理，給社會完整的回應，他期待台大和遴委會把握具體可行方向，面對面討論處理此爭議。

對於行政院訴願會10月3日提出答辯書期限，葉俊榮表示，教育部5月做出行政處分的立場很清楚，答辯書也已送出去，之後還是有司法程序，教育部尊重司法，但要為高教著力、共同承擔。

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