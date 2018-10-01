防治結核病 南投推「七分篩檢法」自檢

2018-10-01 08:42

〔記者謝介裕／南投報導〕高雄最近有1家護理之家發生民眾集體感染肺結核的意外，引發各界對於結核病的關注，身為南投縣境內唯一收治傳染病患的部立南投醫院表示，民眾不用太恐慌，結核病的防治，除了平時應保持規律的運動、均衡的營養，以增強免疫力及抵抗力以外，也可透過「七分篩檢法」自我篩檢，以達到早期發現、早期治療的目的。

南投醫院院長洪弘昌、胸腔內科主任施志宏指出，結核病是1種慢性傳染病，主要由結核桿菌侵入人體而發生，人體任何部位或器官都有可能發生感染，其中又以肺部最容易受到感染，主要傳染途徑為飛沫傳染，開放性結核病人在打噴嚏、咳嗽、吐痰時，噴出微細飛沫於空氣中，健康的人若吸入，就可能有被傳染之虞。

結核病早期並無明顯症狀，也不會產生不舒服的現象，所以易被忽略而延誤病情，等到有咳嗽、咳痰、胃口不佳、體重減輕、喀血、夜間盜汗、疲倦與發燒等症狀出現時，多半病情已達中度或重度，因此建議社會大眾透過「七分篩檢法」方式，定期自我健康檢查。

所謂「七分篩檢法」係由WHO（世界衛生組織）提供結核病簡易篩檢的計分工具，若出現咳嗽2週為2分、有痰為2分、胸痛為1分、體重減輕為1分、食慾不振為1分等症狀，加總超過5分者，應有警覺性，並儘速至醫療院所做進一步檢查才是。