路徑難預測 彭啟明：「康芮」比「潭美」更有機會接近台灣

週四週五是「康芮」最接近台灣的時候，是否侵襲台灣仍需要持續觀察。（圖擷取自中央氣象局）

2018-10-01 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕第25號颱風「康芮」昨午增強為中度颱風，本週三前後會來到琉球南方海面，最快在週二可能增強為強颱。氣象專家彭啟明指出，「康芮」和先前的「潭美」颱風相比，較有接近台灣的機會，不過目前路徑誤差性仍大，需要持續觀察。

彭啟明指出，目前整個大環境流場和上週「潭美」颱風通過時很類似，「康芮」颱風的路徑有機會和「潭美」颱風類似，在這週會有一段在台灣東南邊海域滯留的時間，走得比較慢，接下來先沿著太平洋高壓往台灣東南方接近，高壓西側北上後，再以大轉彎方式通過日本、韓國附近。

彭啟明也提到，「康芮」和「潭美」相比，較有機會接近台灣，週四週五則是「康芮」最接近台灣的時候，是否侵襲台灣仍需要持續觀察。另外，本週因東北風增強影響，北部東北部明顯清晨較涼，預計週三開使東北風增強，北部東北部降下短暫雨，中南部則較不受影響，週四、週五在「康芮」颱風最接近台灣時，風勢會最強，北部東北部可能會有持續降雨。