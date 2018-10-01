10/01 各報重點新聞一覽

2018-10-01 06:24

自由時報

縣府16人涉理想大地案 花蓮代縣長要查

在理想大地案中，前花蓮縣長傅崐萁、榮亮公司負責人鮑廣廷、購地者林德復等3人涉嫌違反稅捐稽徵法、商業會計法及偽證罪嫌，花蓮地方法院一審判傅偽證案無罪。花蓮地檢署不服，上月28日上訴花蓮高分院，並發現「榮亮公司金融帳戶代表交易人身分表」中，有縣府秘書長顏新章等16人、先後任職縣府。對此，代理縣長蔡碧仲表示，政風處今將依法調查是否涉及不法。

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6天4度赴機場 企圖闖關出境 大同炒股主嫌鄭文逸被3限

台北地檢署8月底起訴大同炒股案後，主嫌台商鄭文逸隔日起6天內，四度至機場試圖闖關出境，但因檢方早一步通知移民署與海巡署境管，將他攔下，檢方立即限制他出境、出海；台北地院依據這些事證，日前進一步裁定將鄭限制住居。

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邁向雙語國家》中小學英語擬全英語授課 中高年級增時數

台灣要往雙語國家邁進，教育部規劃專案曝光！中小學將大力加強英語教學，未來小學中、高年級英文課，預訂由每週1節、2節增為3節，且中小學的英語課都須以全英語授課，還將推動英語晨讀；此外，高中以下將修法開放設立逾百班雙語班、逾24所雙語學校，配合新經濟移民法修法，更將廣徵外籍師資，希望初期能補助720校，以雙語教授數學、理化等非英語學科。

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蘋果日報

治裝 工具 進修可抵稅 林若亞條款明年上路 財部敲定

俗稱「林若亞條款」的薪資費用核實減除方案，力拼立院本會期完成三讀，據了解，財政部初步規劃納入治裝費、職業上工具支出及進修訓練費等3項目，雖以何種方式入法仍在研議中，但未來包括藝人行頭、靠行司機自購貨車、教授購買教學用書等，相關費用都可能列入扣抵減稅。

馬自達 百車主嗆告 行駛國道「突降速」業者願免費修

售價逾百萬元的馬自達Mazda 6和CX-5柴油進口車爆重大消費糾紛，有車主反映行駛中無預警降速至3、40公里，若遭追撞不堪設想，緊急維修才知水箱漏水、引擎溫度升高，馬自達雖擬變更引擎控制程式解決問題，但上百位車主串聯擬提大規模的車主團體訴訟，要求車商購回車輛並賠償損失。

聯合報

彰化縣長選情 王惠美34%、魏明谷24%

彰化縣藍綠激戰，現任彰化縣長魏明谷連任危機浮現。本報最新彰化縣長選情調查發現，王惠美以3成4支持度領先魏明谷的2成4，兩人差距10個百分點。從當選聲勢來看，3成選民看好王惠美勝選，2成3認為魏明谷連任機會較濃。

孔蓋藏危機 掃雷大作戰

行走在大街小巷，對機車騎士或自行車騎士而言，馬路處處是「雷」。全台灣的孔蓋超過兩百萬個，與路面存在高低落差的孔蓋比比皆是，尤其台灣迄今未針對孔蓋訂定防滑係數，加上普遍不重視工程品質的文化下，騎士成為最大的受害者，相關國賠聲請案層出不窮。

中國時報

台中選情空前激烈！林佳龍盧秀燕 五五波拉鋸

距離2018大選僅餘54天，台中選情緊繃。根據旺旺中時媒體集團最新民調顯示，國民黨候選人盧秀燕以40.2％的支持度，險勝民進黨籍、現任台中市長林佳龍的38.1％；值得關注的是，林佳龍年底要拚連任，但卻有57.8％，超過一半的台中市民支持政黨輪替。

收到文情並茂的美麗來信！川普耍肉麻 「和金正恩戀愛了」

老少配斷背山、相愛相殺？美國總統川普昨天語出驚人，向鐵桿支持者分享他與北韓領導人金正恩的關係時，竟然耍肉麻說，「我喜歡他、他喜歡我，我覺得很OK，我可以被允許說這個嗎？」。他還強調，金正恩寫給他文情並茂的美麗來信，「我們戀愛了」！