東北風影響日夜溫差逾10度 「康芮」明恐轉強颱

今日各地天氣以多雲到晴為主，中部以北清晨氣溫稍涼，淡水出現最低溫19.1度，西半部平地日夜溫差大，民眾需特別注意溫度變化。（資料照）

2018-10-01 06:35

〔即時新聞／綜合報導〕今日各地天氣以多雲到晴為主，中部以北清晨氣溫稍涼，淡水出現最低溫19.1度，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北東側的山區也有機會出現短暫降雨，中午過後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

今日氣溫方面，受到東北風影響早晚天氣較涼，夜裡清晨中部以北及宜蘭低溫約20度，其他地區低溫約21至23度，白天高溫中南部約32、33度，其他地區約29至31度，西半部平地日夜溫差大，民眾需特別注意溫度變化。

第25號颱風「康芮」昨午增強為中度颱風，中心位置今日凌晨2點則是位於鵝鑾鼻東南東方1820公里處的海面上，以每小時15公里的速度朝西北西方向移動，本週三前後會來到琉球南方海面，由於未來兩天行經洋面的海水溫度高，「康芮」在週二可能增強為強颱。

今日空氣品質部分，受到東北風及境外污染物影響，西半部空品區臭氧濃度偏高；雲嘉南沿海地區風力偏強，須留意地表揚塵現象；高屏空品區位於下風區，仍須留意污染物累積；雲嘉南空品區為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

週二（2日）持續受偏乾東北風影響，各地大多為多雲到晴天氣，僅北部及東半部地區有局部短暫雨，午後中南部山區也有局部短暫陣雨，各地早晚普遍有「涼感」，尤其中部以北及東北部感受更為明顯，低溫有機會來到20度左右，且日夜溫差偏大。週三至週五（3日至5日）受到「康芮」颱風外圍雲系影響，水氣逐漸增多，北部及宜蘭地區有陣雨，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨，降雨機率逐漸提高且範圍擴大，中南部地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨的機率。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 ~ 29 22 ~ 33 25 ~ 31 21 ~ 30

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）