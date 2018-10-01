宜蘭寒溪國小「誠實寶盒」 裝著66名學童拾金不昧的美德

宜蘭縣寒溪國小66名學生，人人均能拾金不昧。（記者江志雄翻攝）

2018-10-01 06:08

［記者江志雄／宜蘭報導］為誠實的小孩按讚！宜蘭縣寒溪國小66名學生約有一半來自弱勢家庭，但人人均能拾金不昧，撿到錢後交給校方放進「誠實寶盒」，3年來一點一滴累積，湊足2000元捐給羅東聖母醫院，院方感動地說，「收到的不只捐款，還有拾金不昧的美德」。

寒溪國小是位在泰雅部落的偏鄉小校，緊鄰知名景點寒溪吊橋，加上校園小而美，假日常有遊客造訪，師生三不五時在校區撿到錢，以10元銅板最多，教導處3年前用小型餅乾鐵盒當「誠實寶盒」，把撿來的錢放進盒子統一保管，校方統計，平均每個學生至少一次撿錢上繳的紀錄。

本學期開學後，因失主逾期未領，盒內的錢多到裝不下，六年級自治小鄉長黃寶賜、環保小局長林子虞提議捐作公益使用，校長黃成志大力支持，決定捐給定期到寒溪部落辦理巡迴醫療的羅東聖母醫院，傳達吃果子拜樹頭之意。

盒子裝有1張千元大鈔、2張百元鈔票，其餘是銅板，合計1900元，校方依法公告招領，半年法定期限過後沒人認領，拾獲者同意充公樂捐，學校老師另捐100元湊成2000元捐出去，黃成志說，寒溪國小捐贈款項不算多，卻有滿滿心意。

專責處理各界捐款的羅東聖母醫院募款中心，對寒溪國小這筆款項格外有感，上網PO文說，「這是一個很美的盒子，裝著寒溪國小66名學生誠實的美與勇氣，寒溪偏鄉孩子資源缺乏，接受很多幫助，他們拾獲金錢時，欣然交給老師，最後無人認領，毅然捐給羅東聖母醫院，我們收到的不只是一筆捐款，還有拾金不昧的美德」。