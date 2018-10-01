全國首創納管住宅區資源回收站 高市開罰30多萬元

環保局人員稽查資源回收站。（記者陳文嬋翻攝）

2018-10-01 00:35

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市都市計畫住宅區有103家資源回收站，環保局全國首創訂定自治條例納入管理，要求設有截流溝、禁止破壞處理行為等，今年查出約20家業者違規，其中8家未依規定申請許可，總計開罰30多萬元。

環保局表示，高市都市計畫住宅區不准設置面積達1千平方公尺、具一定規模的資源回收業者，未達一定規模業者目前列管103家，三民區德西里長林財旺表示，里內有5處資源回收站，製造環境髒亂、回收物占用人行道，不但有礙觀瞻，更影響民眾通行，要求市府加強改善。

環保局訂定自治條例及管理辦法，要求業者作好物流動線管理，禁止占用人行道等作為工作或堆置處所，且規定作業時間最早是上午8時、最晚到晚間7時，避免擾民。

環保局指出，站區不得以人工或機械方式拆解、敲打及壓縮回收物，也不能破壞、拆解廢家電物品分離出零組件及抽取冷媒等處理行為，避免製造噪音污染；更要求站區不得有滲出水，必須設有截流溝或排水溝，避免站區積水影響周遭環境。

環保局今年查出約20家業者違規，其中10多家業者以環境髒亂最多，分別依廢棄物清理法、環境維護管理自治條例等，開罰1500元到2萬元，並限期改善，屆期未完成改善者，將可按次處罰。

環保局指出，另有8家業者未依規定申請許可移請都發局處理，其中五家業者被要求限期改善，另3家業者未依規定限期改善，違反都市計畫土地使用分區規定，都發局總計開罰30萬元。