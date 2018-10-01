「抬頭族」竟打敗「低頭族」 恆春半島星空無敵

星空吶喊活動，吸引學童走出戶外。（記者蔡宗憲攝）

2018-10-01 00:31

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島具有低光害及視野遼闊之優勢，是國內外天文界知名的觀星景點，屏縣府日前因天候延期的「2018恆春半島星空吶喊」活動，周末夜間在滿州鄉小墾丁度假村舉辦，滿天星斗的美景，意外讓許多隨手不離手機的「低頭族」，個個變成「抬頭族」。

為了讓學生及民眾在認識星空、接觸天文知識，更可認識在地特色，屏東縣政府集結中央氣象局、經濟部能源局、國內許多天文社團協助及屏東縣天文聯盟學校等機關學校之能量，備有40組天文望遠鏡天文器材、40個天文創意闖關攤位、太陽系主題館及表演節目，經多次天候因素延期，前晚終於順利在滿州舉辦。

屏東縣天文協會理事黃耀寬表示，恆春半島沒有空氣汙染和少光害的絕佳自然與地理環境，除了引領遊客認識星空、接觸天文知識外，也推廣光害防治與星空復育觀念，近年學童都成「低頭族」，壯麗星空更能讓大家感受抬頭看到的美景。

屏縣府指出，這次「星空吶喊」活動，成功吸引民眾放下手機走出戶外一起研究星星，搭配當地特有的港口茶、黑豆水、雨來菇、洋蔥糕、火龍果等名產，展現都市無法感受的靜謐及悠閒，除了日間的陽光、沙灘、比基尼，墾丁夜間的星空、晚風，浪濤聲，更值得遊客細細品味。

星空吶喊活動，吸引學童走出戶外。（記者蔡宗憲攝）