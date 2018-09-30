訴苦做服務業又收到「假鈔」？ 網友全看呆：兩張差在哪

網友PO文表示自己收到假鈔，上面那張是真鈔，但下面那張卻是假的。（圖擷取自爆怨公社）

2018-09-30 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕近日假鈔事件頻傳，有許多老闆在收錢的時候，往往因為太忙而沒注意鈔票的真偽，直到事後才驚覺被騙，而今也有網友上網訴苦，表示自己做服務業又收到假的一百元鈔票，引發網友熱議。

一名網友今（30）日在「爆怨公社」上PO出兩張百鈔並排的照片，指出上面流水編號為「QZ118171DS」的百鈔為真，但下面流水號「MV159216GK」的為假鈔，無奈做服務業老是收到假錢，提醒大家再忙碌還是要多注意，不要再有下個受害者，但許多網友仔細一看照片後，表示還真看不出兩張百鈔有何不同，頂多下面那張長度「較短了些」，引發網友們互相討論。

網友紛紛表示，「差在哪裡？」、「我覺得兩張都是真的」、「這長度很正常吧，淋過雨本來就會縮水」、「要仿就仿1000元，誰還做100元的假鈔」，也有網友表示，「真鈔英文字母前後會有兩個」、「下面顏色比較淡？」、「拿去銀行驗就知道了」、「用假鈔來騙人也太可惡」。

台中市警方今年8月在北屯市場發現3張假的百元鈔，有別於以往是500元、1000元鈔票遭仿冒的現象，攤商較不會留意面額較小的百元鈔是否為偽鈔，受害攤商也不願費時報案，被查獲的百元鈔製作精細，流水號碼都一樣是「KY851512EL」，唯假鈔圖案模糊且無立體感，看似用高解析度的噴墨列表機印製，圖案沾到水還會有墨水暈開。