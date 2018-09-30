境外汙染襲台 明西半部空品差 日夜溫差逾10度

明日各地天氣穩定，但受到東北風影響，早晚溫差大逾10度，提醒民眾試時增添衣物。（資料照）

2018-09-30 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕明（1）日各地天氣穩定，但受到東北風影響，日夜溫差大逾10度，早出晚歸記得添加保暖衣物；西半部空品差，雲嘉南地區達「紅色警示」，其餘地區為「橘色提醒」；今年第25號颱風「康芮」已增強為中度颱風，目前位於台灣東南方約2000公里海面，朝西北方移動，最快週四（4）影響台灣，但未來路徑變化大，提醒民眾隨時留意颱風最新動態。

中央氣象局預報，氣溫方面，明日中部以北、東部低溫約19至23度，南部低溫約23至25度；白天北部、東部高溫約29至31度，中南部約31至33度，各地日夜溫差大，早出晚歸適時增添衣物。降雨方面，迎風面的東半部、基隆及台北山區有不定時短暫降雨，中午過後，南部及中部山區則要留意局部短暫陣雨。

紫外線方面，各地紫外線多為高量級，台北、基隆、宜蘭、花蓮及澎湖地區為過量級，外出20分鐘恐曬傷，提醒民眾記得防曬、多補充水分。

空氣品質方面，西半部受東北風及境外汙染物影響，空品較差，雲嘉南地區為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門及澎湖地區為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東地區為「普通」等級。

氣象局也提醒，嘉義以北、東半部及澎湖沿海地區及外海容易有8至9級強陣風；北部、東半部（含綠島、蘭嶼）及馬祖沿海也有長浪發生的機率，海邊活動、交通往返注意安全。

颱風消息，颱風「康芮」今晚8點位於北緯 14.90 度、東經 137.20 度，約台灣東南方2000公里的海面，預計朝西北方移動。「天氣風險公司」預測，颱風主要影響台灣時間為4日至6日。

明日白天北部、東部高溫約29至31度，中南部約31至33度。（圖擷取自中央氣象局）

明日雲嘉南為「紅色警示」等級，北部、竹苗、中部、高屏、馬祖、金門及澎湖為「橘色提醒」等級，宜蘭及花東為「普通」等級。（圖擷取自環保署空品監測網）

明日各地紫外線多為高量級，台北、基隆、宜蘭、花蓮及澎湖地區為過量級。（圖擷取自中央氣象局）