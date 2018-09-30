AirAsia今首航清邁 並推930元飛泰促銷票 10/2凌晨開始訂購

亞洲低成本AirAsia今（30）日首航台北-清邁航線，桃園機場特別安排灑水洗塵儀式慶祝。（記者姚介修攝）

2018-09-30 20:46

〔記者姚介修/桃園機場報導〕亞洲低成本航空領導品牌AirAsia宣布今（30）日首航台北-清邁航線，此為AirAsia從台灣出發的第7條直飛國際航線，也是台灣目前唯一直飛清邁的低成本航空，並在9月30日推出台北-清邁台幣930元單程未稅超低票價，於10月2日凌晨開始接受訂購。

今日AirAsia與桃園國際機場合作舉辦首航儀式，AirAsia首航班機抵達桃園機場也特別安排灑水洗塵儀式，觀光局超級任務組喔熊OhBear組長也特別抵達現場，除了為第一批抵達台灣的旅客獻上歡迎花圈外，也熱情的跟每位準備要搭乘首航班機前往清邁的旅客合照，AirAsia在登機門還貼心準備了許多泰國傳統服裝道具，讓每位乘客搶先感受泰北風情。同時，AirAsia與泰國觀光局台北辦事處也準備了豐富的贈品給每位搭乘首航班機的乘客。

為了慶祝首航的歡喜時刻，AirAsia特推出台北-清邁首航歡慶價，依照首航日期「9月30日」特推單程未稅930元，特價期間為10月2日0時至10月7日23:59，可購買至2019年3月30日出發的機票，只需要小資的費用，就可以前往名列TripAdvisor旅遊網站票選世界25大最佳旅遊城市，而泰國AirAsia （航班代號FD）目前擁有46條國際航班飛往33個城市、35條國內航班飛往23個府。

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