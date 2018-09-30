男孩幫擺攤還刻苦學習 網友感動「將來定能出人頭地」

網友拍下這張相片分享至臉書，並稱讚圖中的小男孩將來定能出人頭地。（圖擷取自「基隆人」臉書社團）

2018-09-30 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友日前在臉書社團「基隆人」 分享出一張相片，讓不少網友動容。

這名劉姓網友昨晚在基隆成功橋下看到這令人感動與不捨的畫面，並將它拍了下來分享到臉書社團「基隆人」。照片中可以看見一名媽媽抱著還很年幼的女兒在橋下擺攤賣滷味，地點旁邊不難看出是還在施工的工地，這位媽媽的大兒子則是幫忙一起顧攤，幫媽媽做生意之餘他就拿了兩張塑膠紅板凳拼在一起充當桌子，坐在矮凳彎著腰寫功課，讓這名網友十分讚賞這名小男孩，表示「週休二日，幫媽媽做生意，還利用時間寫功課，努力孝順的小孩，以後一定會出人頭地」。

不少網友看了都稱讚這個男孩乖巧懂事，還有網友留言表示自己曾到這家滷味店消費，表示照片中的男孩不僅懂事，對客人也十分有禮貌，也有網友問起這家滷味店的營業時間，想要過去消費，多少幫忙這家子，並鼓勵這名男孩，「在逆境中長大的孩子將來才能逆流而上，什麼事都難不倒他」、「好乖的孩子，將來社會的棟樑」、「如此成長的孩子，將來必定有出息」。有人也表示照片中的媽媽辛苦了，即使她可能無法給孩子最好的環境，但還是把小孩帶在身邊悉心照顧，也值得家長學習。