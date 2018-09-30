成醫職場霸凌殺人案陷羅生門？院方：已啟動調查

2018-09-30 22:25

〔記者王俊忠／台南報導〕成大醫院職場霸凌羅生門？成醫體外循環技師林光宇控訴遭職場霸凌，二十八日上午持刀刺殺陳姓女同事傷重，有護師工會聲援林指確有遭霸凌情事；今天卻有自稱林光宇同事指控林工作擺爛、還欺壓新來的楊姓護理師，使得全案變得更加霧裡看花。

對於各方說法，成大醫院秘書室說明，對於林光宇案，成醫必須把整件事來龍去脈調查清楚，已啟動調查程序進行調查中，會約談詢問心臟外科主任與以下主管、相關醫護人員對此案的瞭解內容，調查結果還需要一些時間；不過心臟外科羅主任今天透過發言系統仍表達不願站出來對外說明的態度。

成醫主秘趙庭興表示，對於此案成醫會深入了解、傾聽員工心聲，對於任何形式的職場霸凌，絕不會姑息，也會持續改善並提供優質的職場環境。該院重申，堅持醫療暴力零容忍、職場暴力零容忍。

對於成醫體外循環技師林光宇疑遭職場霸凌，他受不了、情緒失控持刀殺傷陳姓女同事，成醫於案發後不久說明沒有職場霸凌。台灣護師醫療產業工會創會理事長陳玉鳳在臉書直播並公布林光宇與主任上司的對話、發現有職場霸凌問題，質疑成醫說謊。今天，陳玉鳳在臉書再批成醫自打嘴巴，說沒有職場霸凌的謊話，是說一個謊要無數個謊來圓。

此外，今也有自稱林光宇的同事向媒體爆料並出示往來信件等相關事證，林的同事指控，林光宇自從商調台北榮總不成，在成醫工作數度擺爛，甚至欺壓新來的楊姓護理師，今年一月迄今，林已休假二十一天四小時，都由楊護理師職代，並沒有不讓林休假的情事，反倒是林欺壓其他同事，醫院於兩天前正打算將林調職，沒想到發生如此憾事，林男在案發後已被法院裁定收押。

成醫表示，目前各方說法五花八門，此案已進入行政調查程序，院方一定會把全案來龍去脈查清楚、勿枉勿縱。