身障游泳賽 永福國小巡迴班星星兒大放異彩

永福國小星星幫參加南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽，大放異彩。（記者蔡文居攝）

2018-09-30 22:00

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永福國小於2年前為「星星兒」開設游泳課，參與泳訓健身運動，今天在南市扶輪盃身心障礙者游泳比賽中大放異彩，不僅20位星星兒全部游進前5名獲獎，更有3人勇奪金牌獎。

永福國小自閉巡迴輔導的星星兒，今年有分屬永福國小、文元國小、忠義國小、復興國小、開元國小、進學國小、博愛國小、協進國小、善化國小、延平國中、金城國中、台南高工、台南大學等13校共20位星星兒參賽，年紀最大的有20幾歲的肯納青年，年紀最小的是國小3年級的星星兒小朋友，他們都是從學前階段就開始學習游泳。

其中，永福國小方謙在50公尺自由式勇得金牌，開元國小阿新、南大黃建勳則分別在100公尺自由式雙雙贏得金牌。其中阿新，第一次參賽就獲得金牌，相當不容易，他們也從中獲得自信和成就感。

永福國小特教老師賴育誠表示，永福自閉症巡迴班從2016年開始為孩子開設每年「100小時學游泳」的課程，對一般孩子來說，可能只要不到一半的訓練時間就學會游泳，但目前今年的這項課程已近終了，還是有部份孩子還停留在「站在水裡」階段。

協助訓練的安慶國小老師彭麗蓉表示，「能讓孩子站在水裡已是很大的突破！」對自閉症孩子來說，皮膚的接觸、環境的吵雜及人群，都是極大挑戰，尤其許多孩子不願接觸水而無法洗澡，特別是洗頭，對某些星星兒來說像「打仗」般困難，有些孩子被雨淋到還會因為皮膚的接觸的不適感，產生很大情緒困擾。

永福校長楊淑晏表示，校方一直不斷地為特教學生找資源協助其成長，特別的是為星星兒開設游泳課或其它的潛能開發課程，不僅希望能克服自閉兒對水的恐懼，也希望讓他們多運動。

星星兒小瑞則說，以前還沒學游泳前很容易就過敏感冒，但有持續運動後，連自己的專心度都能夠更專心，也不再害怕下水，也在運動場上找到好朋友。