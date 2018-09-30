社區結綵迎喜事 新人卻是兩顆「大石頭」

宜蘭市新東社區今為僅存的染布石器「石公」、「石母」舉辦喜事，讓兩顆分散多年的石頭再次聚首。（記者張議晨翻攝）

2018-09-30 20:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕社區辦喜事，新郎、新娘卻是兩顆大石頭！「石公」、「石母」為早期染布、整布石器，宜蘭市新東社區還保留一對石公、石母，兩顆石頭分散二地多年，今新東社區再將兩顆石頭「送作堆」，在黎明國小旁綠地重新聚首；新東社區發展協會理事長潘富明笑說，公母湊一對，分散多年的兩顆大石頭「終成眷屬」。

宜蘭市新東社區早年有居民開設染布工坊，從事染布、曬布等工作，舊名又稱「布帆店仔」，範圍約在今宜蘭市陽明三路一帶。

潘富明解釋，早期染色、整布需用到石公、石母兩顆大石頭，石母在下、造型Ｖ型的石公在上，兩顆石頭中間放置輪軸，左右來回輾壓染布，功能如同現在的熨斗。但隨時代演變，石公、母角色被機器取代，早期工坊留下的石公、母分散兩地。

石公、石母兩顆石頭在新東社區分散多年，被里民形容是「分居」的老夫老妻，因不忍兩人在外風吹日曬，近期整理後，決定幫石公、母辦場婚禮，讓兩顆石頭再續前緣。

今新東社區為石公、母舉辦喜事，不僅備妥甜湯圓，還有娶親隊伍，完成結婚證書的簽署後，兩顆分散多年的大石頭「終成眷屬」，在黎明國小旁的小綠地重新聚首。

潘富明笑說，石公、石母一顆在上一顆在下，兩顆湊在一起才有完整功能，缺一不可，就如同情侶、夫妻，只有感情和睦才像一家人，未來石公、母會放置在國小旁的綠地展示，讓民眾見證社區的發展歷史。

宜蘭市新東社區今為僅存的染布石器「石公」、「石母」舉辦喜事，讓兩顆分散多年的石頭再次聚首。（記者張議晨攝）

宜蘭市新東社區今為僅存的染布石器「石公」、「石母」舉辦喜事，讓兩顆分散多年的石頭再次聚首。（記者張議晨翻攝）

新東社區為石公、石母寫上結婚證書。（記者張議晨翻攝）

宜蘭市新東社區今為僅存的染布石器「石公」、「石母」舉辦喜事，讓兩顆分散多年的石頭再次聚首。（記者張議晨翻攝）