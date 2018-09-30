台科大學伴攜手關山偏鄉童 拍影片、組機器人共創回憶

台灣科技大學數位所教授翁楊絲茜（右）表示，透過遠距教學，能讓大學生一對一跟關山國中小的孩童交流互動，讓偏鄉孩子難得體驗與外國人學習英文、建立友誼等。（記者吳柏軒攝）

2018-09-30 20:18

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣科技大學數位所教授翁楊絲茜集結校內大學部、外籍生等，組成遠距克府團隊，以師培專業角度，搭配數位視訊，投入偏鄉教育，如與台東縣關山國中小的學子進行一對一教學，包含數學、英語等授課，不少孩童有了外籍教師的陪伴，更敢說英語，也增加國際視野，還打破師生隔閡結為好友。

台科大表示，除了遠距數位學伴，也在今年暑假組成團隊，到關山舉辦營隊，教導偏鄉學童在日常生活中很少碰到的機器人實作，另外也搭配時下流行的網路串聯工具，教學童當youtuber（拍攝youtube影片並上傳的人），拍影片學剪輯，從中培養創作能力，把家鄉的好介紹給全世界知道。

來自印尼的台科大建築所碩二生Grace表示，上學期擔綱關山國小的數位學伴，當時第一次教小朋友英文，感到很緊張，後來發現小朋友對英文有非常大的熱情，因此被打動，努力準備豐富的遊戲、影片等教材，透過聊天，希望提升其英語能力。

另，翁楊絲茜也組團舉辦暑期營隊，6天安排了機器人實作與影片製作訓練，除了搬運大批器材設備，要讓關山國中小的學童們學習組裝機器人，也教如何拍片，讓學童以自述方式，化身為網紅youtuber，如可介紹自己家鄉、分享好吃零食等，創造其專屬的動態影音作品。

關山國中國二生王品淳說，自己對英文有興趣，因老師推薦而參加數位學伴計畫，碰到印尼老師，因老師只會簡單中文，全程用英文溝通，但還是在老師教學下，學習交通、食物等，老師也介紹了印尼當地的觀光景點，自己也因此提升了英文聽力，中翻英的速度也提升許多，未來也很想出國，增加更多見識。