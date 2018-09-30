疫病》高市登革熱再增1例 防火巷違建隔牆形成防疫死角

病例住處隔壁防火巷堆滿雜物，躲藏許多病媒蚊且以水泥牆及木板區隔，形成防疫死角。（衛生局提供）

2018-09-30 17:22

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市今又公布新增第11例本土登革熱病例，是三民區寶龍里50多歲女性，她居住地離第2例僅20公尺，與第10例僅150公尺，且均為第二型病毒，研判為社區群聚感染，疫調發現病例住處兩側防火巷堆滿雜物，分別以水泥牆及木板阻隔，形成防疫死角，也是造成疫情主因。

衛生局表示，這名新增第11例病例，定期到醫院免疫風濕科返診，9月24日發燒到39度、頭痛、肌肉痠痛、關節痛、後眼窩痛、紅疹等症狀，僅自行服用於風濕免疫科看診開立止痛藥，並未再就醫。

9月28日至醫院免疫風濕科返診，經醫師評估及抽血檢查登革熱快篩NS1陽性並通報疑似登革熱，衛生局獲報安排住院防蚊治療，29日疾管署確診本土登革熱，目前已退燒，住院治療中。

衛生局表示，病例近期無出國史，活動地以住家為主，固定至附近市場及公園活動，防疫人員勘查她在寶龍里居住地，兩側防火巷均堆置大量雜物，躲藏許多病媒蚊，且分別以水泥牆、木板區隔，形成防疫死角。

防疫人員必須從家戶後門進入防火巷噴藥與檢查，而削弱噴藥防治成效，研判是此波疫情再現蹤的主因。

高雄市截至目前，已累計11例，其中三民區群聚點5例、旗津區及前鎮區各3例，因應三民區疫情嚴峻，市府團隊積極深入社區防疫死角，也呼籲市民配合各項防疫工作，落實環境自主管理，若查獲積水孳生病媒蚊，將依法開單重罰。

病例住處隔壁防火巷以水泥牆阻隔，裡面堆置大量雜物形成防疫死角。（衛生局提供）