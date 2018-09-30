台鐵便當中壢站開賣 客家紅麴雞腿排便當每日限量販售

台鐵中壢站是全台運量第3名的大站，台鐵便當中壢站終於開賣囉！（記者李容萍攝）

2018-09-30 19:54

〔記者李容萍／桃園報導〕台鐵中壢站旅客有口福了！台鐵繼去年增設桃園站販售台鐵便當，經市府交通局及立委鄭運鵬的爭取，再增設台鐵便當中壢販售點今日開賣，每日限量販售500個，販售時間為每日上午10點至下午2點及下午4點至6點30分，配合中壢為客家第一庄，販售具有濃濃客家風味的「客家紅麴雞腿排便當」，每日限定20個。

包括桃園市長鄭文燦、立委陳學聖、蔣絜安、鄭運鵬、鄭寶清、交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身等人均參加開賣儀式，並跟著旅客一起排隊買便當。

台鐵餐旅服務所總經理黃士弦表示，台鐵全台設有46個販售點，其中像桃園站、中壢站這種直營點共29個，新開站的中壢站除販售60元、80元、100元不同價位排骨便當，同為80元的素食燉飯、便當，還販售市府客家事務局委請萬能科技大學研發客家風味便當，經台鐵鐵路便當研發團隊微調整「客家紅麴雞腿排便當」，主菜無骨雞腿排以紅麴醃漬入味，加上松阪豬肉片、客家福菜筍片、九層塔風味蛋等配菜，每份售價120元，每日限量20個。

鄭文燦說，他的父親曾在糧食局服務，當時糧食局鄰近桃園車站，出差經常利用鐵路往返，他小時候陪同父親出差的最大享受就是吃台鐵便當；北上就讀建國中學時第一年通勤上下學，每天從桃園車站往返萬華車站，最大的享受也是吃台鐵便當，他對台鐵有很深的感情，對台鐵便當的吃法也很有心得，例如要先從豆干、酸菜及滷蛋等配菜吃起，最後才享受排骨的滋味。

鄭文燦也說，早期台鐵便當由販售人員在火車車廂間往來販售，這是台灣人共同的記憶，現在鐵路服務邁向多元化，台鐵在中壢車站增設便當販售點，並販售具有濃濃客家風味的「客家紅麴雞腿排便當」，這不僅是個創舉，也讓大家再次體會懷舊的好滋味。他同時宣布在機場捷運的適當地點販售台鐵便當，讓外國旅客也能品嚐台鐵便當的好滋味。