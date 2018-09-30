解決30年老問題 中市東區南天宮旁「綠空廊道大客車停車場」動土

2018-09-30 18:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕位於台中市東區南天宮與台鐵舊軌道旁的「綠空廊道大客車停車場」，今天（30日）由台中市長林佳龍主持動土典禮，市府建設局長黃玉霖說，當地缺乏停車場，是30年來的老問題，現在終於有一處可供30輛大客車停車之處，預計1個月後完工，未來還規劃在北側闢建小客車停車場，林佳龍致詞時指出，這是鐵路高架化縫合都市的計畫之一，未來交通網絡將串連，在交通更便捷之外，還具有串聯休閒據點，提升市民生活品質與觀光之效。

黃玉霖指出，東區缺乏停車場，造成到南天宮的香客不便，這已是30年來的老問題，市府協調土地取得，並與居民溝通的過程，相當的辛苦，主因是居民有許多意見，但卻都「不反對大客車（遊覽車）來」，這處「綠空廊道大客車停車場」，建設局希望「拼一下」，能於今年11月竣工啟用，另外，北側也將闢建小客車停車場，結合綠空廊道完整規劃。

林佳龍則說，這處大客車停車場，將串聯綠空廊帶與「台中之心」自行車道建置計畫，將有舒適行人漫步空間、觀光廊帶及綠色運輸系統，為大台中都會區打造更完整的都市綠色網路，替地方帶來觀光效益；他強調，鐵路高架化之後，從豐原到烏日共有廿多公里，中市新增許多都市空間，包括自行車道、停車場、運動空間與綠色廊道，這些空間與交通網絡將串連，提升市民生活品質與觀光效益。