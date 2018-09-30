有橋無路17年 嘉義大林仁堅橋終於通車了

嘉義縣長張花冠（左7）與嘉邑行善團理事長蔡萬華（右7）、縣議員吳思蓉（右6）、大林鎮代理鎮長葉和平（左6）等人主持仁堅橋通車典禮。（記者曾迺強攝）

2018-09-30 16:48

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義市嘉邑行善團17年前在大林鎮平林里潭底協助嘉義縣政府援建1座長31公尺的仁堅橋，當年卻因地主以2坪私有地為由，拒絕提供土地施作引道，形成「有橋無路」怪現象，今年初重新復工，又因引道侵占私人土地，經地方人士斡旋，地主終願提供土地，行善團義工進場施工，最近終告完工，今天在鄉親的喝采聲中通車啟用。

嘉邑行善團2011年應地方民眾請求，動土興建1座長31公尺、寬15公尺的仁堅橋，完工後卻因南端出入口有地主主張，其中1塊2坪的土地屬於私人所有，要求政府應予賠償，否則就不准通行使用，歷經10多年協調仍無結果，仁堅橋也因用地問題，閒置多年而無法通行。

去年，地主同意無償提供土地，嘉邑行善團經過一番勘察、整理、設計、繪圖、施工後，又發生引道用地占用一塊未經地主同意使用的私人土地，被迫停工。

縣長張花冠今天在通車典禮中，感謝縣議員吳思蓉、大林鎮代理鎮長葉和平等人居中協調、嘉邑行善團團隊的努力，以及多名地主無償提供土地無私的奉獻，才讓這座橋梁及道路暢行無阻，隨後與眾人焚香祝禱，與鑼鼓陣前導鄉親走一小段，象徵啟用。