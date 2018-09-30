彰化人愛排隊？凌晨4點半佔位就為了搶到「它」

排隊人龍長達150公尺，2000個名額2個小時就額滿。（記者陳冠備翻攝）

2018-09-30 16:41

〔記者陳冠備／彰化報導〕中秋節都過了，怎麼還有人排隊？彰化縣北斗鎮將在10月雙十國慶舉辦「單車樂悠遊活動」，今（30）日開放報名，預計開放2000名額，鎮公所原本擔心名額太多，結果凌晨4點半就有民眾持板凳排隊，8點上班時間未到，門口竟排了150公尺長的人龍，名額瞬間被秒殺，不輸「不二家」（彰化知名蛋黃酥）。北斗鎮公所表示，報名免費，騎完全程就送木製手工椅，可能都是為了紀念品來報名。

北斗鎮公所農業課課長謝俊偉表示，北斗鎮公所連續6年舉辦「單車樂悠遊活動」活動，活動全長8公里，沿途飽覽舊濁水溪河岸之美，加上適逢美人樹花開季節，猶如騎在粉紅色隧道，相當愜意，而活動採免費報名，當天參賽者有送餐包，騎完全程還送一張價值約200元的木製椅，也能參加摸彩活動，因此近年來吸引很多鄉親揪團報名。

謝俊偉說，往年報名都是在上班日，令上不少班族民眾抱怨時間無法配合，今年改在假日現場報名，並開放2000個名額，放心以為民眾可以慢慢來，沒想到早上6點半到公所準備，就被排隊人龍嚇到，還有人持板凳、撐著洋傘前來佔位，似乎等候已久，排隊民眾約7、800名，不過1人可報3個名額，2個小時就報名完畢。

搶頭香的民眾表示，為了紀念品去年早上9點來報名，結果晚了一步，很不甘願，今年決定趁早，凌晨4點半就持塑膠板凳來等，果然順利報名成功。

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