棄置孫立人行館珍貴文史資料？ 屏縣府澄清不實指控

2018-09-30 16:07

〔記者邱芷柔／屏東報導〕由屏東縣政府文化處自營管理的日遺眷舍將軍之屋、軍歌館及孫立人將軍行館，近日進行內部整理，其中孫立人將軍行館整理過程被民眾拍照上網，指控縣府清除棄置珍貴文史資料，引起網友議論，屏縣文化處今天發出聲明，強調整理物件是策展設計物件，並非歷史文物，未來自營館區將透過不同策展方式活化，吸引更多年輕世代走入這處歷史空間。

屏縣文化處指出，近日網路流傳孫立人將軍行館蠟像及文物遭到丟棄，文化處嚴正聲明，目前孫立人將軍行館內的蠟像、照片、書籍等，皆不是孫立人將軍遺留的文物，而是藉由策展手法重新設計的物件，藉由策展手法，讓民眾瞭解將軍生平，民眾看見的相關清理物件，就是歷年來存放在倉庫內的展板及物品。

文化處表示，因應10月4日至7日舉辦的朗讀節場地所需，原孫立人將軍影像展及開館時間，將於10月11日恢復。

文化處也強調，不論是目前的孫立人將軍影像展或是日後任何特展，為的是要打開這個空間，讓更多民眾，尤其是年輕世代走進來，避免歷史建物淪為蚊子館，未來孫立人將軍行館會運用因應時宜的手法，透過選書、文學沙龍等多元策展方式，讓新舊世代連結，縣府文化處也一定會將孫立人將軍行館名稱保留，讓新與舊共存共榮。