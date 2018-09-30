雲林價值是什麼？ 文化論壇：以文化找回自信

台灣公益CEO協會推出文化論壇公民會議。（記者廖淑玲攝）

2018-09-30 16:13

〔記者廖淑玲／雲林報導〕台灣公益CEO協會結合文化部、雲林縣府文化處推出文化論壇，透過公民體檢文化觀光的策略與文化自信的建立，梳理出常民的文化價值，希望能建立屬於雲林人的文化自信。

雲林以農、漁立縣，長期屬行政資源分配的邊陲地帶，加上人口老化及外流，根據統計全縣20鄉鎮市有17個鄉鎮老人比幼年人口多、老化指數全國第二。

但從有形的古蹟到無形的宗教信仰與傳統藝術等，雲林縣受指定或登錄的文化資產共102筆，呈現文化多樣性，面對文化觀光成為世界文化遺產保存不可擋的趨勢，如何推動文化觀光，成為雲林當務之急。

台灣公益CEO協會招募年滿20歲以上台灣民眾一連利用3個星期六、日共6天，在雲林記憶Cool推出文化論壇，今天結束，最後由公民撰寫結論報告，希望藉由公民的眼睛，反思不同歷史留下來的痕跡，將文化資產打造成亮點。

雲林縣府文化處長林孟儀肯定此次活動是公部門與民間合作典範，尤其雲林縣府整理包括雲林故事館、布袋戲館、涌翠閣、雲林記憶Cool等歷史建物完成整修後都是導入觀光元素，再參考、研究、納入公民意見。

林孟儀還巧遇國小同班同學丁建勛，畢業40多年從未見過面，竟在文化論壇再相遇，成為今天活動一大插曲。

公民學員王君玉以「你的日常生活就是我不遠千里而來的意義」，強調文化就是生活，觀光不應該是我們做了什麼，而是生活的自然體現，這就是雲林價值，以文化的底蘊吸引遊客來觀光，期待觀光客成為在地一抹風景。

公民學員探討雲林價值何在。（記者廖淑玲攝）

雲林記憶Cool文化論壇公民會議，推動以文化找回自信。（記者廖淑玲攝）

雲林縣府文化處長林孟儀肯定此次活動是公部門與民間合作典範。（記者廖淑玲攝）