東海岸旗魚季「第一旗」拍賣 139公斤拍賣價9萬5千元

東海岸旗魚季今年第一旗今天以9萬5千元拍賣。（記者黃明堂攝）

2018-09-30 15:19

［記者黃明堂／台東報導］台東縣成功鎮促銷旗魚及臍橙舉辦的「2018東海岸旗魚季暨臍橙節」，首度由台東縣府官方拍賣旗魚， 「第一旗」是由財福興3號漁船捕獲的白肉旗魚，重139公斤，長235公分，拍賣價9萬5千元。

縣長黃健庭表示，未來每年的第一尾旗魚，將比照今天的方式競標，公布船老大和得標的店家，希望藉由拍賣，打響旗魚在國際的名號，拍賣出歷史新高的價錢，吸引全國目光，帶動地方觀光發展。

成功漁港每年捕獲旗魚約600公噸，其中白旗魚每年9月至隔年1月，隨洋流洄游台東海域是最肥美的時候，今年的第一波鋒面南下，宣告旗魚的季節開始，雖然有颱風攪局，仍有漁船捕獲多尾百公斤級的白肉旗魚。

「第一旗」被捕獲後急速冷凍載回港口，由黃健庭帶領各家餐廳、承銷商分別從旗魚的眼睛、嘴巴、皮膚光澤度及腹尾顏色，判定起鉤時為活魚，黃健庭擔任拍賣官，以兩萬元為起標價，經過搶標後，由佳濱成功旗魚以9萬5千元得標，比行情價高出約3萬元。

旗魚季開幕日提供旗魚生魚片、臍橙及創意冰品供現場食用，會場也聚集了不少來自高雄等地區的遊客。