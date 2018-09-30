生吃人類？！ 美颶風過境巨蚊滿天飛

日前颶風佛羅倫斯在美國北卡羅萊納州造成嚴重災情，遭受颶風襲擊後，當地出現數以百萬的巨型蚊子，體型為常見蚊子的3倍，數量之多讓當地居民不堪其擾。（圖擷取自維基百科）

2018-09-30 16:59

巨蚊比家蚊大3倍 居民誤為黃蜂來襲

〔即時新聞／綜合報導〕最近颶風佛羅倫斯在美國北卡羅萊納州造成嚴重災情，遭受颶風襲擊後，當地出現數以百萬的巨型蚊子，體型為常見蚊子的3倍，數量之多讓當地居民不堪其擾。

綜合外媒報導，當地一名婦女瓦多芙斯基（Cassie Vadovsky）18日到學校接4歲的女兒下課，回到家發現車外聚集一大群巨蚊，「看起來就像下著蚊子雪」，她猜測可能是行徑中的車子驚動了這群巨蚊，她在車中等巨蚊冷靜後，才趕緊帶著孩子衝到屋內，瓦多芙斯基說，大量巨蚊在她家窗戶外停留，當他們一出門，巨蚊就會蜂擁上前，讓他們很困擾，她將出現在住家周圍的巨蚊拍攝下來，並傳到網路，因為巨蚊的體積龐大，她的女兒還將巨蚊誤認為黃蜂，問道，「為什麼要拍攝黃蜂？」瓦多芙斯基則回應，「牠們是蚊子」。

其他當地居民也說，「我的天，那些巨蚊要生吃了我們」、「巨蚊竟然能刺穿鞋子，稍早兒子在練習足球，因為整個足球場都是巨蚊，只好提早將兒子接回家」。

北卡羅萊納州立大學昆蟲學家兼副教授雷克斯德（Michael Reiskind）指出，巨蚊是鱗蚊屬的一種蚊子（Psorophora ciliata），暴雨過後大量的卵在積水中孵化，才會出現這麼多巨蚊。瓦多芙斯基說，他們還不是住在最嚴重的暴雨區，可見情況多糟糕。

雷克斯德呼籲，民眾無需過於恐慌，巨蚊不會比小蚊子更危險，牠們也不是基因突變或外來物種，可藉由噴灑殺蟲劑，或穿著長袖預防被巨蚊叮咬，專家們推測未來幾週氣溫逐漸下降，巨蚊就會漸漸消失。