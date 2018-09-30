「康芮」轉中颱！ 週三外圍雲系影響北部、東北部

第25號颱風「康芮」持續發展，已於今下午增強為中度颱風，暴風半徑也擴大，週三外圍雲系影響，北部、東北部轉為有雨天氣。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-30 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕今年第25號颱風「康芮」持續發展，已於今下午增強為中度颱風，暴風半徑也擴大至150公里，最快在週二增強為強烈颱風，是否接近台灣，週三（10月3日）動向是關鍵。

根據最新氣象資料顯示，第25號颱風康芮已於今下午增強為中度颱風，中颱康芮中心氣壓975百帕，目前中心位置在北緯14.5度、東經137.9度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約1980公里的海面上，七級風暴風半徑從120公里擴大至150公里，十級風暴風半徑50公里，以每小時17公里速度，向西北移動；由於環境適合颱風發展，康芮最快在週二（10月2日）就有機會增強為強烈颱風。

中央氣象局預報員劉沛滕表示，康芮是否會侵台，關鍵在於太平洋高壓的發展，劉沛滕指出，若高壓勢力強，康芮就會偏西朝台灣而來，若高壓減弱，則會循潭美路徑，在琉球南方海面北轉朝日本而去。

週三起，康芮颱風接近，北部、東半部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島又將再度有長浪發生，週三至週六（10月3日至6日），受到東北風增強及颱風外圍雲系影響，北部、東半部的降雨機率增加，請民眾密切注意最新天氣動態。