斑馬線變裝了！新竹市綠白相間的彩色斑馬線更安全、辨識度更高

新竹市的斑馬線變裝了！新竹市政府交通處在22個路口重新舖上綠白相間的彩色舖面斑馬線，不僅提高辨識度，也增加安全性，且防滑係數較高，也能讓機車族通行更安全，且融入周邊的隆恩圳藍帶和新竹公園等景觀，民眾反應極佳。（記者洪美秀攝）

2018-09-30 15:16

［記者洪美秀／新竹報導］走在新竹市街道，會發現過去習慣的「白色斑馬線」變色了！市府交通處去年啟動彩色鋪面計畫，繼新竹綠園道周邊道路的斑馬線改成彩色鋪面的斑馬線，最近更為中央公園、隆恩圳藍帶景觀及新竹公園周邊的斑馬線「換裝」，以綠白相間的彩色、防滑斑馬線為主，不僅提升美感，抗滑效果也高於傳統斑馬線，更強化識別行人的路權範圍，更具安全性。

交通處表示，彩色鋪面的斑馬線最早是在新竹綠園道周邊道路試辦，因識別性強且融入周邊綠廊帶，實施後市民反映不錯，包括提高行車辨識度及行人安全，這樣的彩色斑馬線早已在歐美及日韓等國家設置，除提高辨識度，也可解決陰雨或夜間視線不明而產生的人車危險情形，加上材質顆粒較傳統標線抗滑效果好，也能減少機車族因天雨路滑造成打滑摔車的危險情況。

市長林智堅說，市府打造人本城市綠環境，這3年陸續推動新竹綠園道、中央公園、隆恩圳藍帶、新竹公園等建設，除串連成4公里的新竹之森，也成功打造城市綠廊，使公園綠地成為市民的好去處，市府同步進行路口斑馬線的「換裝」，利用綠色為鋪面基底色，搭配白色枕木紋行穿線，有強化整體城市綠環境景觀作用。

市府交通處表示，此次擴大設置彩色行人穿越斑馬線共41條、22處路口，近2400平方公尺，有強化路口安全及提升夜間可視性，呼籲用路人遵守交通規則，打造良好用路環境。

不少民眾也反映彩色及綠白相間的斑馬線更安全，識別度高，小朋友及長輩行走其間，能讓車輛駕駛更容易看到，可讓車輛減速，行人穿越斑馬線時更安全了，效果很好，不管是行經新竹綠園道或隆恩圳、新竹公園，都更安全了。