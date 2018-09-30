飛得比自強號還快 無人旋翼機競速賽登場

選手們在起點處將自己的無人機就定位，準備操控、競速。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-30 15:12

〔記者吳俊鋒／台南報導〕長榮大學首度舉辦的無人旋翼機穿越賽，今天熱鬧登場，在所設定的障礙跑道裡競飆，比誰最短時間內，穩定地飛抵終點，雖然裝備規格限定軸距250毫米以下，但選手們「第一人稱視角」操控，時速動輒逾百公里，在空中甩尾、馳騁，通過所設定的障礙，相當刺激，更有技巧熟練的玩家，衝得比自強號火車還快，讓圍觀民眾直呼過癮。

因應空拍的流行趨勢，長大成立了無人機應用學士學位學程，全力培育相關人才，校長李泳龍表示，在南科AI_ROBOT自造基地計畫的協助下，籌辦這次的比賽，讓好手們有機會相互交流，更精進操控技術，與國際接軌。

第1屆無人旋翼機競速大賽今天在校園操場舉行，邀請去年在遙控直昇機3D特技飛行世界賽奪得冠軍的柯奐辰開幕表演，成功炒熱氣氛。

李泳龍說，這屆有36人報名，包含今年赴韓參賽的國手陳澤瑋，各路英雄齊聚；現場採分組飛行、計時，每位選手1輪可跑3圈，取最佳成績力拚晉級，而無人旋翼機的競技，在南部則是首見。

跑道上設有8道關卡，起飛後，開始競速，不僅要快，更得求穩，一旦摔機，就會耽誤行程，影響完成的時間。

選手們也強調，雖然比賽有限定四軸無人機的規格，但千萬別小看，全力飆起來，時速還是可以超過150公里，比自強號還快。