NASA黑克松開放報名 AIT歡迎台灣人熱情參與

2018-09-30 13:38

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國太空總署（NASA）盛大舉辦「2018NASA黑克松」，邀請願意協力解決太空挑戰或地球環境問題的朋友，參加這項創新有趣的科學挑戰。「NASA黑客松」將於10月19日至21日舉行，目前已經開放報名。

美國在台協會（AIT）、國家太空中心、中華電信、台北市政府資訊局、國立台灣師範大學及美國創新中心等單位合作，在台灣舉行「2018 NASA 黑客松」。NASA 黑客松將於10月19日至21日舉行，目前已經開放報名。

「NASA黑客松」是美國太空總署創新育成活動之一，是一場國際性黑客松競賽，全程48小時，在全世界同步舉行。旨在邀請全球公民使用美國太空總署所提供的開源數據，解決太空與地球任務相關的挑戰。去年 NASA黑客松是本活動開辦以來規模最大的一次，在世界六大洲187個城市同步舉行，共有25140人參加，台灣團隊Space Bar獲得全球「最佳概念獎」冠軍。

今年度的「NASA黑客松」將以「我們的太空與地球」作為主題，希望利用NASA所提供的開源數據，透過軟體、硬體、視覺化數據，或創新設計的解決方案，來解決太空或地球相關問題。將有台北初賽與全球決賽，主辦單位也會自10月4日起提供賽前訓練課程。

AIT數位經濟官員安瑞恩於「NASA 黑客松」記者會開場致詞中表示，黑客松對每個人來說都是一場勝利。對參賽者來說是一場勝利，因為這是獲得工作的好方法；對新創社群也是一場勝利，因為他們了解到台灣在創新領域處在領先地位；對台灣也是一場勝利，因為台灣得以藉此在全世界發光發熱；對美台關係也是一場勝利，因為我們將數位產業聚集在一起，來整合數位供應鏈；對世界來說也是一場勝利，因為我們共同來解決全球問題。

AIT表示，不論是學生、科學家、程式設計師、創客、技術人員，或只是充滿熱情願意協力解決太空的挑戰或地球的環境問題的朋友，都歡迎參加這項創新有趣的科學挑戰。「2018 NASA 黑客松」台北場合作夥伴包括Facebook、資策會、婦女權益促進發展基金會、台灣IBM、台灣微軟、Micron、羽澤光電、世新大學科學傳播研究與發展中心、台灣創意設計中心 。

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「2018 NASA 黑客松」台北場報名網址