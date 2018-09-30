宮廟捐1100顆住警器 獨居身障、低收入戶優先受惠

南方澳南天宮今年度捐贈1100個住警器給宜蘭縣消防局。（記者張議晨翻攝）

2018-09-30 13:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳南天宮金媽祖廟，今年度捐贈1100顆住宅用火災警報器（住警器），總價約30萬元，宜蘭縣消防局計畫優先用於獨居老人或低收入戶等弱勢家庭戶，降低住宅火災傷亡。

宜蘭縣消防局統計，近3年縣內建築物火警以住宅最多，消防局積極推廣住宅裝設住警器；以去年來說，有6起火警成功起預警作用。

消防局舉例，去年12月7日，員山鄉某住宅客廳電視機冒出濃煙，驚動上方住警器，「火災！火災」語音警報不停，屋主逐房檢查，終於確定起火位置，通知消防隊後順利完成滅火。

南天宮去年捐贈消防局400個住警器，今年再捐贈1100個，預計今年10月還會有民間團體另外捐贈。消防局說，捐贈住警器將優先用於縣內獨居老人、身心障礙戶、低收入戶等弱勢家庭。

宜蘭縣消防局科長黃登傑說，住警器分偵煙式、定溫式兩種，受贈住警器為偵煙式，若偵測到濃煙就會大聲作響，適合裝設於臥室、客廳，至於家中神明廳、廚房等，則適合採用定溫式，室內溫度過高就會提出警報。

黃登傑說，住警器具有及早通報、便於安裝、價格便宜、免插電源等特性，宜蘭縣住警器裝設率為五十二％，今年安裝率以七十五％為目標，以降低火警發生時的財產、人命傷亡。