台中自行車產業嘉年華 千名車友逍遙遊！

台中市副市長林陵三（左）為參與單車逍遙遊活動的民眾加油打氣。（歡旅局提供）

2018-09-30 13:17

〔記者歐素美／台中報導〕「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動-產業嘉年華，今天在東勢客家文化園區舉行，有自行車及運動用品展售、單車健檢、胖卡等逾40攤，場面熱鬧，今年另設立曾獲經濟部頒發台灣精品獎的「台灣精品展示館」，讓民眾深入了解在地自行車產業研發堅強實力；現場更有超過上千位車友參與東豐自行車綠廊單車逍遙遊，副市長林陵三也到場為民眾加油打氣。

林陵三今天在觀光旅遊局長陳盛山陪同下出席單車產業嘉年華，致詞表示，現場除了有知名的自行車業者捷安特、極點、鑫元鴻、久裕興業科技等，還有迪卡儂、微笑等運動用品，從自行車擴大到運動相關產業，看到這麼多相關業者積極參與，相信大台中的自行車產業更加蓬勃發展，也預祝參與單車逍遙遊活動的民眾騎乘順利。

觀旅局表示，這次「0K台灣．台中自行車嘉年華」，從9月9日起週週有活動接力登場，希望打造台中單車月，除了今天的單車逍遙遊外，昨也在鐵山腳單車運動村舉辦「花 Young 兒童單車日」，吸引超過500位小朋友參加。

觀旅局說，今天的單車逍遙遊聚集1000多位車友，與台中曾進行自行車交流的日本愛媛縣觀光交流局長宮本泉也率領同仁騎乘，鳥取縣、廣島縣、大分縣中津市等官方觀光單位也都派代表參加，參加者騎乘東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道，再回到東勢客家文化園區。

市府透過政策結合自行車運動及觀光，積極建構4條環繞全市的自行車道，鼓勵全民參與單車騎乘運動，努力打造台中成為自行車城市，因應「2018 台中世界花卉博覽會」將於11月3日開幕，觀旅局並特別規劃串連三大園區的單車路線，鼓勵遊客以單車暢遊花博，享受慢遊樂趣。

今年「0K台灣．台中自行車嘉年華」系列活動，壓軸場次「2018 時代騎輪節」將於 10月7日登場，活動將由台中市政府府前廣場出發，騎乘100K 路線，目前已有逾5000人報名。