「大肚夜跑」突喊卡疑「落跑」… 4000跑友錯愕

原訂於29日舉行的「Running Land大肚夜跑」，卻在活動前一天臨時取消。（資料照）

2018-09-30 13:31

〔即時新聞／綜合報導〕台中市大肚區華南路被稱為藍色公路，有業者原訂在29日晚間舉行「Running Land大肚夜跑」活動，吸引近4千名跑友報名，活動前一天卻臨時喊卡，有跑友氣憤說，至今仍連絡不上主辦單位，也沒收到補償方案的通知。

綜合報導指出，該活動原訂29日下午4點開始，主打跑者可欣賞沿途山海美景，完賽後能獲得立體獎牌作為紀念，吸引近4千名跑友報名。報名費用則依8.5公里、21公里兩種賽程，加上押金分別為1350元和1400元。

報導提及，已報名的跑友昨天突收到主辦單位傳的簡訊，稱活動因受颱風影響，將「無限期延期」。主辦單位在臉書發布聲明則稱，因市場快速萎縮，導致收入較去年下滑8成。此系列夜跑活動共有9場，目前已舉辦了6場，然而「辦理6場以來，沒有一場賺錢」，因此決定取消活動，希望有天能再為大家補辦，卻未提及任何後續處理方案及補償措施，令跑友相當錯愕。

報導稱，第一個報名「Running Land大肚夜跑」成功的周先生表示，原以為自己很幸運搶到第一，活動取消後則發現自己「像是最大的笑話一樣，因為我第一個被騙啊！」，據悉，雖活動取消，昨仍有不少跑友齊聚藍色公路把這場夜跑跑完。