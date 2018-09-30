12國駐台代表攜手淨灘 歐盟認領挖子尾海灘

歐盟與環保署合辦淨灘活動，300人清理了395公斤一般垃圾和226公斤資源垃圾。（EETO提供）

2018-09-30 12:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕歐洲經貿辦事處與環保署合辦「歐盟氣候變遷行動週」，透過紀錄片、攝影展與淨灘活動，邀請大家一同關注氣候變遷議題。歐洲經貿辦昨與環保署、外交部與11國會員國駐台代表，前往淡水淨灘，也認領該處海灘，展現歐盟對抗海洋汙染決心。

「歐盟氣候變遷行動週」包含三個主要活動，分別是《沈沒之島》放映暨映後座談、為期一周的「氣候變遷攝影展」與9月29日的淨灘活動。《沈沒之島》由台灣導演黃信堯執導，並由台灣青年氣候聯盟理事長黃品涵擔任映後座談與談人，與觀影者進行深度對話。

「氣候變遷攝影展」展出英國環保攝影師古柏（Ashley Cooper）的作品，古柏開幕式時特別透過影片，向台北攝影展致意。古柏說，希望台北的朋友能藉由觀賞攝影展，感受氣候變遷畫面，目睹氣候變遷如何影響全世界。古柏強調，氣候變遷是人類有史以來面臨最大威脅，我們必須盡快、聯手對抗它。

淨灘活動則由歐洲經貿辦、環保署、外交部以及環保團體於周六（29）共同於淡水八里挖子尾沙灘進行。歐洲經貿辦表示，歐盟於全球各駐外代表處皆於本週舉辦各式活動共同響應，並有超過40個歐盟駐處在世界各地舉行淨灘活動。

根據歐洲經貿辦資料，此次淨灘活動聚集300人，清理了395公斤一般垃圾和226公斤資源垃圾。歐盟與11國會員國駐台代表等多人熱情參與此次淨灘活動，包括奧地利、比利時、捷克、丹麥、芬蘭、法國、匈牙利、盧森堡、荷蘭、斯洛伐克和英國等國。環保署長李應元與外交部次長謝武樵也一同參與。

歐洲經貿辦表示，歐盟注重海洋環境汙染議題。歐洲經貿辦處長馬澤璉表示，我們必須更新對塑膠的想像，改變塑膠製品從設計、製作、使用到丟棄的作法。歐盟的塑膠政策，將幫助歐洲轉型為循環經濟，同時幫助達成歐盟的永續發展目標以及對抗氣候變遷的承諾。

歐洲經貿辦也首次透過環保署的海岸認養系統，認養本次淨灘的挖子尾海灘，期待未來能經常性地以具體行動維護海洋與海灘清潔。

歐盟與環保署合辦淨灘活動，EETO認養八里挖子尾海灘，展現對抗海洋汙染決心。（EETO提供）

歐盟與環保署合辦淨灘活動，多名駐台代表、環保署長李應元與外交部次長謝武樵一同參與。（EETO提供）