瑞典強制男性育嬰！ 台青盼扭轉女性育嬰刻板印象

青年團隊「Guerrero」看見社會育兒不平等，遠赴丹麥、瑞典等國，研究國外育兒政策，發覺男性被強迫放2個月育嬰假，社會普遍習慣男性帶小孩，要將此觀念帶回台灣，扭轉社會刻板印象。（記者吳柏軒攝）

2018-09-30 12:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕看見台灣性別不平等，育嬰多由女性負擔，青年團隊「Guerrero」在丹麥及瑞典等探索，發現瑞典法規強制男性一定要請2個月育嬰假，社會更多習慣男性帶小孩，要透過辦展、講座等，引進觀念扭轉台灣刻板印象，推廣「爸爸育兒」社群，期待未來更加平等。

教育部青年署舉辦「Young飛全球行動計畫」，鼓勵青年探索永續發展議題，並將青年鏈結國際，今年透過培訓，已有21組團隊飛往世界13國探訪146個國際組織，關注議題包含環保、生態、循環經濟、性別平等、綠色消費等。

如台灣大學政治系、哲學系等4人共組「Guerrero」團隊，此語是西班牙文的「勇士」之義，但團隊成員劉克賢說，最初是看到台灣社會的育兒不平等，因男性薪資高，多由母親請育嬰假，決定投入男性育兒議題，挑戰傳統價值觀與刻板印象。

劉克賢說，團隊到丹麥及瑞典，發現如瑞典早期雖有大男人主義，但70年代後女權興起、經濟起飛、政府推兩性平權等，法規直接強制男性一定要請2個月育嬰假，後來社會男性育兒典範四處可見，更有團體拍下男性育兒的種種精彩圖像，出書辦展，將來也要引進台灣，更期望透過講座等，推廣爸爸育兒社群，期盼有一天能讓政策改變。

另，由台大及台灣師範大學等5名大學生組成的「MAGNI5」則關注活躍老化，團員游羽琛說，最初是回宜蘭看見阿嬤孤單吃隔夜菜，決定解決銀髮族無人陪，以及剩食問題，在荷蘭、德國、比利時等參訪，帶回剩麵包釀酒、青銀共居養老院等概念，未來將舉辦長者煮食、青年共食等活動，傳承老一輩保存食物的方法，也透過青年與長者互動，達到陪伴作用。

台灣大學、台灣師範大學等大學生組團，遠赴荷蘭、德國及比利時等，探索銀髮與剩食議題，盼透過教育及活動等，推廣保存食材、青銀共居等概念。（記者吳柏軒攝）