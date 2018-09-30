快去加油！中油宣布明汽、柴油各漲0.5元

2018-09-30 12:17

〔即時新聞／綜合報導〕開車族注意！中油今中午宣布明（10月1日）晨零時起，依浮動油價機制計算，汽、柴油每公升各調漲0.5元。

中油表示，受沙烏地阿拉伯、俄羅斯兩大產油國暫不願配合美國增產，以及美國禁運伊朗石油立場堅定，促使本週國際油價震盪上漲，因此決定從10月1日凌晨1時起，汽、柴油每公升各調漲0.5元。

調整後參考零售價為92無鉛汽油每公升30.0元、95無鉛汽油每公升31.5元、98無鉛汽油每公升33.5元、超級柴油每公升28.2元，續創近4年新高。