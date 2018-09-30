新吉工業區廠商年底量產 招商成績亮眼

中美貿易戰導致部分台商欲回台設廠，南市新吉工業區加速開發進度，已28家建廠，年底5家廠商開始量產。（記者王涵平翻攝）

2018-09-30 12:05

〔記者王涵平／台南報導〕中美貿易戰導致部分台商欲回台設廠，南市新吉工業區加速開發進度，已28家建廠，年底5家廠商開始量產。代理市長李孟諺視察新吉工業區開發進度，截至9月底已核准110家廠商進駐，李孟諺表示，新吉工業區為讓廠商提早建廠，掌握投資利基，採公共工程開發與建廠同步進行，另為避免廠商養地炒作，採先租後售模式，待購地廠商完成建廠營運後才轉移土地產權。

開發進度預計今年11月全區道路完工通車、12月底服務中心完工，2020年8月完成新吉工業區開發工作，經發局強調，絕無謠傳新吉工業區工程進度為零、無廠商進駐，且新吉工業區開發完後，將為南市增加380億年產值及帶來9935個工作機會。

針對823豪雨對新吉工業區及下游十二佃聚落淹水情形，李孟諺表示，開發工業區時同步拓寬區外新吉排水斷面寬，水利署也規劃啟動曾文溪排水下游之分流計畫。

李孟諺呼籲廠商多晉用當地員工，提供更多在地就業機會，近期因中美貿易戰導致部分台商欲回台設廠，土地問題受到關注，台南也是台商布局全球的最佳基地，市府未來將積極提供麻豆及七股科工區設廠土地，協助廠商取得適合土地，並提供配套服務機制，滿足企業用地需求。