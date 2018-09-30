舒緩台一線永康段、安南區車流 台南都會區北外環道動土

台南都會區北外環道第3期西段工程動土，將沿鹽水溪北側堤防道路施工。。（記者劉婉君攝）

2018-09-30 12:03

〔記者劉婉君／台南報導〕舒緩台1線永康段、國道8號南科特定區路段及安南區車流，台南都會區北外環道第3期西段工程今天動土，預計110年5月完工通車 。

台南都會區北外環道全長19公里，分4期開闢，總經費154億元，第1期西起南科聯絡道，東至高鐵橋下道路，長1.822公里，已於2009年至2014年的生活圈道路交通系統建設計畫開闢完成。

今天動土的第3期工程沿鹽水溪北岸開闢，西起安南區2-7號道路台江大道，東至第1期工程起點，其中東段已於1月底開工，西段以高架方式施設，跨大洲排水橋，全長2.145公里，工期987日曆天。

第2期工程西起台19線鹽水溪溪頂寮大橋，東至安南區2-7號道路銜接第3期西段標工程，長3.9公里，目前設計中。第4期工程西起安平區四草大橋，東至台19線鹽水溪溪頂寮大橋銜接第2期工程，長8.6公里，由台南市政府辦理可行性評估及環境影響評估作業中。

動土儀式由內政部長徐國勇與台南市代理市長李孟諺、營建署長吳欣修等人主持，徐國勇表示，台南都會區北外環道路全線完工通車後，將成為南市第4條東西向快速主幹道，屆時從安平到南科只需15分鐘，大幅減輕國8、台1線、台19線等道路的交通負擔，改善南科聯外道路的交通瓶頸。